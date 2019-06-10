Разработчики из Mozilla готовят к запуску платную версию браузера Firefox. Как сообщил немецкому изданию T3N глава компании Крис Бирд, новая программа выйдет в октябре и будет включать такие функции, как VPN-подключение и безопасное облачное хранилище, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За те возможности, которые уже доступны в Firefox, дополнительная плата взиматься не будет. "Хотели бы прояснить, что у нас нет намерений брать деньги за те функции, которые сейчас бесплатны, - сказал Бирд. - Поэтому мы введем подписку на услуги и предложим премиальный уровень".

Ранее в Mozilla уже предлагали платное подключение к VPN-сетям в сотрудничестве с сервисом ProtonVPN. Эту услугу можно было оформить за $10 в месяц. В премиум-версии Firefox пользователям, возможно, бесплатно предоставят некоторое количество трафика, а объем данных "сверху" можно будет получить в рамках ежемесячной подписки.

Сколько будет стоить подписка, представитель Mozilla не уточнил. Сведений о других дополнительных функциях, таких как безопасное облако, тоже пока нет. В любом случае, премиум-версия браузера с акцентом на приватность, в которую будет включен весь необходимый набор инструментов, наверняка, заинтересует пользователей.

На прошлой неделе вышла новая версия Firefox с инструментом Enhanced Tracking Protection (ETP), который запрещает третьим лицам отслеживать интернет-активность. Эта функция блокирует любые нежелательные cookie-файлы и другие данные, с помощью которых можно идентифицировать пользователя.

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