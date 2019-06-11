Японская компания Japan Display объявила об анонсе устройства Multi Sensory Device XVG-01, способного управлять настроением человека, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Выглядит оно как проигрыватель из деревянного корпуса с круглым дисплеем. Запахи источает, вероятно, трубка, стилизованная под звукосниматель, как на обычных проигрывателях. Особенность устройства в том, что оно синхронизирует музыку и изображения, одновременно сопровождая их приятным ароматом. Всё это вкупе должно вызывать у человека положительные эмоции и улучшать ему настроение.

Компания презентует устройство на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. Продажи XVG-01 начнутся в Японии в феврале-марте 2020 года. Пока о стоимости аппарата ничего не известно, так же, как неизвестны даты начала продаж в других странах. Вероятно, компания сначала хочет изучить реакцию первых пользователей.

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