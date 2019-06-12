Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг", - говорится в заявлении компании.

В сообщении указывается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

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