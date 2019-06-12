Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда в одном из фильмов о приключениях суперагента 007. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава автопроизводителя Илон Маск.

Вопрос о перспективах создания автомобиля-амфибии был задан Маску на встрече с акционерами.

"Забавно, что вы это упомянули... мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider.

"Я думаю, что рынок для такого автомобиля будет маленьким. Маленьким, но полным энтузиазма", - заявил Маск, добавив, что пока речь идет о возможном создании выставочного образца.

В 2013 году на аукционе в Лондоне Маск почти за миллион долларов приобрел автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме о Бонде. Позднее он сообщил о разочаровании, в связи с тем, что в действительности этот автомобиль не предусматривал трансформацию в подводное средство передвижения.

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