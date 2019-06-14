Компания Huawei, обещавшая выпустить складывающийся пополам 5G-смартфон Mate X "в середине года", перенесла время выхода устройства. Релиз пришлось отложить до сентября из-за желания производителя дополнительно протестировать аппарат, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Huawei опасаются, что Mate X может быть подвержен тем же дефектам, что и Galaxy Fold. Эта модель, экран которой может складываться надвое, должна была выйти 26 апреля по цене от $1980. Однако по причинам непредвиденных поломок Samsung была вынуждена отложить дату релиза на неопределенный срок.

Как сообщили CNBC в пресс-службе Huawei, после инцидента с Galaxy Fold компания решила тщательно проверить надежность своего устройства. Ожидается, что в продажу новинка поступит не летом, как планировалось изначально, а к сентябрю. Купить её можно будет за 2299 €.

По словам представителей компании, Huawei стала более "осторожной" после сообщений о поломках Galaxy Fold, розданных журналистам в апреле. "Мы не хотим выпускать продукт, который уничтожит нашу репутацию", - сказали в Huawei. В пресс-службе добавили, что Mate X дополнительно тестируется операторами по всему миру, а разработчики убеждаются в работоспособности своих приложений, когда экран устройства полностью раскрыт.

Также в Huawei выразили уверенность, что новинка поступит в продажу, несмотря на введенные властями США ограничительные меры. Работать Mate X будет на Android (а значит, на нем будет доступен магазин Google Play и другие сервисы поисковика), пояснили в компании, поскольку лицензия на эту платформу была получена до включения Huawei в черный список.

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