Компания Redmi, суббренд Xiaomi, планирует оснастить свои будущие смартфоны новыми камерами от Samsung, которые получили самое большое разрешение на рынке мобильных устройств. Об этом сообщает 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Предполагалось, что первым смартфоном с новым сенсором станет Samsung Galaxy A70s. Однако теперь появилась информация, что и Redmi работает над гаджетом с ISOCELL GW1.

Каких-либо подробностей о новинке от суббренда Xiaomi пока нет. Известно, что сначала неназванный смартфон появится на китайском рынке.

ISOCELL GW1, как уже было сказано, обладает разрешением 64 Мп, а также размером пикселей 0,8 мкм. Сенсор имеет увеличенную площадь для получения большего количества света. Матрица воспроизводит 16-мегапиксельные изображения путем соединения четырех пикселей в один. Текущие 48-мегапиксельные камеры работают аналогичным образом, но в итоге выдают 12-мегапиксельное фото.

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