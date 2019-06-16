Команда исследователей из Adobe и Калифорнийского университета в Беркли обучила ИИ распознавать изменения на лице на изображениях, отредактированных с помощью Adobe Photoshop, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Плохая новость для людей с "идеальными" фотографиями

Разработчики надеются, что этот инструмент поможет восстановить доверие к фотографиям в соцсетях, особенно сейчас, когда они стали ещё более обманчивыми. Это также может демократизировать криминалистическую экспертизу, позволяя большему количеству людей раскрыть манипуляции с изображениями.

Команда обучила нейронную сеть обнаруживать изменения в картинках, сделанных с помощью функции Photoshop Face Away Liquify, которая была разработана для изменения глаз, рта и других черт лица. При проверке сеть обнаруживала измененные изображения с точностью 99%. Для сравнения, люди, которым показали те же фотографии, заметили изменения только в 53% случаев. Инструмент также смог вернуть картинки к их первоначальному состоянию.

Это не первый случай, когда Adobe использует искусственный интеллект для обнаружения отфотошопленных фотографий, но эта функция специально предназначена для выявления манипуляций с лицом.

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