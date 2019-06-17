Huawei из-за введенных США ограничительных мер снизит свои производственные мощности, в результате выручка китайской компании в ближайшие два года может сократиться на $30 млрд относительно прогнозов, заявил в понедельник основатель китайского телекоммуникационного гиганта и его гендиректор Жэнь Чжэнфэй, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Я признаю, что обе стороны могут понести потери, в такой ситуации не может быть победителей", - сказал Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР.



"Я думаю, что в ближайшие два года мы сократим свои мощности, наша выручка сократится примерно на $30 млрд по сравнению с прогнозами, таким образом выручка от продаж в этом и следующем годах составит около $100 млрд", - заявил глава компании.



"Но эти ограничительные меры не остановят Huawei", - подчеркнул Жэнь Чжэнфэй. Он ожидает, что бизнес снова будет "набирать обороты" после 2020 г.

Согласно данным, опубликованным на сайте компании, выручка Huawei в 2018 г. составила 721,2 млрд юаней ($104,16 млрд), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.



В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп внес Huawei в "черный список" компаний, с кем нельзя сотрудничать американским организациям. Это связано с тем, что власти США обвиняют Huawei в связях с китайскими спецслужбами.





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