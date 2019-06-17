https://news.day.az/hitech/1129780.html В работе Gmail произошел сбой
В работе Gmail произошел сбой
Пользователи по всему миру в понедельник вечером отмечают сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 1:09 по времени Восточного побережья США (20:09 мск)", - говорится в сообщении сервиса.
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России значительного числа сбоев не наблюдается.
Больше всего пользователи жалуются на проблемы с получением сообщений (42%), авторизацией (40%) и работой сайта (16%).
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