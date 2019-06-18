Эксперты "Роскачества" обновили список лучших смартфонов, добавив новые устройства, вышедшие в начале 2019 года. Также они изменили принцип оценки устройств, говорится на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в новом рейтинге наибольший вес имеют характеристики камер устройства, так как этот параметр является основополагающим при выборе смартфонов. В результате в список устройств добавили несколько новых моделей, среди которых в топе Huawei P30 и P30 Pro (пятое и восьмое места соответственно). Оба устройства, по словам экспертов, имеют быструю систему распознавания лица, одинаково хорошо прошли тест на прочность и неплохая автономность.

Первые три места рейтинга по-прежнему за смартфонами Samsung: Galaxy S10+, S10 и Note 9. Смартфоны от Apple занимают четвертое (iPhone Xs Max) и восьмое (iPhone Xs) места. Остальные позиции также за телефонами Samsung: S10e (шестое), S9+ (девятое) и S9 (десятое).

Остальные новинки года не попали в топ. Среди них Samsung Galaxy M20, A50 и A70, а также Sony Xperia 10 и 10 Plus. Рейтинг составляется Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) и на момент последнего обновления в нем насчитывалась 451 модель, 106 из которых уже вышли из продажи.

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