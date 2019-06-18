Недавно китайский инсайдер Ice Universe рассказал, что компания Xiaomi работает над новым камерофоном. Сейчас эта информация подтвердилась.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Что известно

Участник форума XDA-Developers с ником kackskrz изучил строки кода фирменного приложения камеры в последней китайской бета-версии MIUI 10 (9.6.17) на своём Redmi K20 Pro. В коде упоминается новый режим съёмки ultra-pixel на модуль с разрешением 64 Мп. Скорее всего, речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright GW1. На данный момент он единственный на рынке имеет такое разрешение.

В коде приложения ещё говорится, что новый смартфон оснастят двойной камерой, но информации о дополнительном модуле пока нет.

Когда ждать

К сожалению, когда представят этот камерофон - неизвестно. Мы лишь знаем, что он выйдет под брендом Redmi и войдёт в новую линейку недорогих устройств A-серии (Redmi A).

Напомним, компания Xiaomi сейчас готовится к анонсу смартфонов Mi A3 и Mi A3 Lite с "чистой" версией ОС Android.

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