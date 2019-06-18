Xiaomi работает над новым камерофоном
Недавно китайский инсайдер Ice Universe рассказал, что компания Xiaomi работает над новым камерофоном. Сейчас эта информация подтвердилась.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
Что известно
Участник форума XDA-Developers с ником kackskrz изучил строки кода фирменного приложения камеры в последней китайской бета-версии MIUI 10 (9.6.17) на своём Redmi K20 Pro. В коде упоминается новый режим съёмки ultra-pixel на модуль с разрешением 64 Мп. Скорее всего, речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright GW1. На данный момент он единственный на рынке имеет такое разрешение.
В коде приложения ещё говорится, что новый смартфон оснастят двойной камерой, но информации о дополнительном модуле пока нет.
Когда ждать
К сожалению, когда представят этот камерофон - неизвестно. Мы лишь знаем, что он выйдет под брендом Redmi и войдёт в новую линейку недорогих устройств A-серии (Redmi A).
Напомним, компания Xiaomi сейчас готовится к анонсу смартфонов Mi A3 и Mi A3 Lite с "чистой" версией ОС Android.
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