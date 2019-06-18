Пользователи по всему миру во вторник наблюдают сбои в работе Google. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 10:09 по времени Восточного побережья США (17:09 мск)", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Италии, Нидерландов и других стран Европы. В России значительного числа сбоев не наблюдается.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с авторизацией (75%) и работой поисковика (24%).

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