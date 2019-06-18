https://news.day.az/hitech/1130116.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, передает Day.Az.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:05 по времени Восточного побережья США (18:05 мск)", - говорится в сообщении.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Канаде и Великобритании. С неполадками также столкнулись в Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Венгрии и Греции.
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