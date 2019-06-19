Картинка в картинке: в WhatsApp появилось самое нужное обновление
WhatsApp обновил приложение iOS для интеграции YouTube. Теперь пользователи могут смотреть видео на YouTube, не выходя из WhatsApp. Последняя версия приложения (v2.18.11) уже доступна для загрузки в App Store, сообщает Day.Az.
Раньше, когда пользователь нажимал на ссылку YouTube, видео воспроизводилось с помощью приложения YouTube, а приложение WhatsApp перемещалось в фоновый режим. Однако после интеграции с YouTube видео можно воспроизводить прямо в приложении, не закрывая его. Кроме того, мессенджер поддерживает режим PiP (картинка в картинке), так что вы можете продолжать писать сообщения WhatsApp во время просмотра видео на YouTube.
При использовании режима PiP видео отображается в небольшом "плавающем" окне с базовым набором элементов управления (воспроизведение, пауза, закрытие и полноэкранный режим). Размер видео также можно изменить, и пользователи могут перемещать его по экрану.
В настоящее время эта функция доступна только для некоторых пользователей iOS, поскольку развертывание функции происходит постепенно. Когда она будет развернута для Android, неизвестно.
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