WhatsApp обновил приложение iOS для интеграции YouTube. Теперь пользователи могут смотреть видео на YouTube, не выходя из WhatsApp. Последняя версия приложения (v2.18.11) уже доступна для загрузки в App Store, сообщает Day.Az.

Раньше, когда пользователь нажимал на ссылку YouTube, видео воспроизводилось с помощью приложения YouTube, а приложение WhatsApp перемещалось в фоновый режим. Однако после интеграции с YouTube видео можно воспроизводить прямо в приложении, не закрывая его. Кроме того, мессенджер поддерживает режим PiP (картинка в картинке), так что вы можете продолжать писать сообщения WhatsApp во время просмотра видео на YouTube.

При использовании режима PiP видео отображается в небольшом "плавающем" окне с базовым набором элементов управления (воспроизведение, пауза, закрытие и полноэкранный режим). Размер видео также можно изменить, и пользователи могут перемещать его по экрану.

В настоящее время эта функция доступна только для некоторых пользователей iOS, поскольку развертывание функции происходит постепенно. Когда она будет развернута для Android, неизвестно.

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