Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) рассказал в социальной сети Weibo, что завтра (21 июня) компания анонсирует новую линейку смартфонов для селфи, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

По словам сразу нескольких источников, на презентации представят Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9e. Обе новинки получат 32-мегапиксельные фронтальные камеры. Старшую модель оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730, подэкранным сканером, тройной основной камерой на 48 Мп, дисплеем с каплевидным вырезом и аккумулятором на 4000 мАч с 27-ваттной зарядкой.

Младшая модель будет отличатся более слабым чипом Snapdragon 712, быстрой зарядкой на 18 Вт и сканером отпечатков пальцев, который расположат на боковой стороне устройства. Обеим устройствам также приписывают наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей и ценник в районе $216-360.

Есть также небольшая вероятность, что на мероприятии представят первое совместное устройство Xiaomi и компании Meitu. Вчера, кстати, новинка появилась на официальном постере.

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