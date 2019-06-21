Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 17:48 [четверга] по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Чаще всего на сбои в работе приложения жалуются пользователи в США и Великобритании. С неполадками также столкнулись в Дании, Польше, Ирландии и ряде других стран. О сбоях в России на данный момент не сообщается.

Большая часть пользователей не может подключиться к серверу (около 35%). 34% не могут авторизоваться в приложении. Еще около 30% не могут получать сообщения.

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