На своем официальном сайте компания Samsung объявила, что старые флагманы Galaxy S7 и S7 Edge больше не будут получать обновления безопасности Android. Во всяком случае, на постоянной основе, сообщает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Модели серии S7 были и остаются довольно популярными у пользователей. Даже ходили слухи, что эти смартфоны обновят до Android 9 Pie, но увы, не суждено. Теперь устаревшие модели будут патчить по мере накопления критических ошибок. Примечательно, что вышедший позже защищенный Galaxy S7 Active пока будет продолжать получать обновления каждый месяц.

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