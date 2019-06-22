Похоже, после введения санкций США у китайской компании Huawei дела не так плохи, как кажется. И это подтверждает новый рекорд по продажам смартфонов.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

На сегодняшней презентации президент мобильного подразделения Huawei Хи Гэнг объявил о преодолении важного рубежа в 100 миллионов проданных смартфонов Huawei и Honor. И это всего за 150 дней (5 месяцев) этого года!

Получается, что каждую секунду компания продает практически по 8 смартфонов, если быть точнее - 7,7.

В прошлом году на эту цифру ушло на 49 дней больше. В 2016, 17 и 18-м годах первые 100 миллионов проданных устройств компания отмечала 14 октября, 12 сентября и 18 июля. В этом году это май.

Всего за прошлый год было отгружено 206 миллионов гаджетов. В этом году Huawei планировала преодолеть очередную планку в 250 миллионов, но из-за санкций США планы пришлось подкорректировать. Но судя по таким успехам, не исключено, что даже правительство США не помешает Huawei достичь своей цели.

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