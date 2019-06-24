Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку компании. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Independent.
По его словам, это его "неумелое руководство, которое привело к тому, что Microsoft не стало тем, чем является Android". Сегодня Android является универсальной операционной системой, которая поддерживается на всех устройствах, помимо Apple. Google купила Android как минимум за $50 млн в 2005 году.
Глава компании отметил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft заработать $400 млрд.
"На рынке есть только одно место для операционной системы не от Apple, и сколько это стоит? $400 млрд., которые могли бы переместиться из компании G [Google] в компанию M [Microsoft]", - добавил Гейтс.
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