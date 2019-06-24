Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку компании. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Independent.

По его словам, это его "неумелое руководство, которое привело к тому, что Microsoft не стало тем, чем является Android". Сегодня Android является универсальной операционной системой, которая поддерживается на всех устройствах, помимо Apple. Google купила Android как минимум за $50 млн в 2005 году.

Глава компании отметил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft заработать $400 млрд.

"На рынке есть только одно место для операционной системы не от Apple, и сколько это стоит? $400 млрд., которые могли бы переместиться из компании G [Google] в компанию M [Microsoft]", - добавил Гейтс.

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