Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о реальной проблеме человечества. Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, старение и сокращение населения мира станут реальной проблемой к 2050 году.

Он также добавил, что проблема перенаселенности человечеству не угрожает.

Маск подчеркнул, что в 2050 году число пожилых людей превысить количество молодых.

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