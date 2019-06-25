https://news.day.az/hitech/1132065.html Илон Маск назвал основную проблему человечества
Илон Маск назвал основную проблему человечества
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о реальной проблеме человечества. Об этом сообщает Business Insider.
По его словам, старение и сокращение населения мира станут реальной проблемой к 2050 году.
Он также добавил, что проблема перенаселенности человечеству не угрожает.
Маск подчеркнул, что в 2050 году число пожилых людей превысить количество молодых.
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