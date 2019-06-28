https://news.day.az/hitech/1133119.html Главный дизайнер Apple покинул компанию
Главный дизайнер Apple покинул компанию
Главный дизайнер американской компании Apple Джони Айв заявил, что покинет корпорацию. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times.
Айв является создателем внешнего дизайна IPhone, IPod и Mac.
Разработчик добавил, что займется работой в собственном проекте.
Дизайнер также выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.
Глава корпорации Apple Тим Кук отметил, что компания продолжит работать в составе старой команды, которая также участвовала в разработке известных продуктов.
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