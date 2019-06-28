В поисковике "Яндекс" произошел сбой. При попытке открыть главную страницу появляется надпись "Не удается получить доступ к сайту".

По данным сервиса Down Detector, сообщения о сбое стали поступать в 16.00. В основном жалобы идут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году. Там отметили, что данные пользователей не пострадали.

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