В некоторых розничных магазинах Apple Store в США появилось устройство для мониторинга уровня глюкозы в крови One Drop. Глюкометр, который тесно интегрируется с iPhone и смарт-часами Apple Watch и отправляет показания уровня сахара в приложение "Здоровье", можно купить за $69,85, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Набор One Drop включает инструмент для прокалывания кожи, тест-полоски, кожаный чехол и сам глюкометр. К i-устройствам прибор подключается по Bluetooth. Как утверждает производитель, на всю процедуру анализа - от забора крови до получения результата - уходит не более 5 секунд.

Собранные One Drop показания уровня сахара попадают в приложение "Здоровье", которое интегрирует и упорядочивает информацию, поступающую от различных приложений и устройств, в одном месте. Данные в "медицинский" хаб могут приходить с "айфонов" и планшетников, "умных" часов, весов с Wi-Fi, пульсометров и т.п. В эту программу, например, могут записываться кровяное давление, заболевания, режим сна и питания.

Тот факт, что Apple разместила в своем магазине медицинский датчик, отражает интерес компании к этому рынку. Помимо продукта One Drop, там можно заказать и другие гаджеты стороннего производства, будь то приборы для "умного" дома или комплект VR-очков View-Master Virtual Reality Starter Pack.

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