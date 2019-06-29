Как стало известно, первое приложение для Android преодолело планку в 5 миллиардов установок в Google Play, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Разумеется, это браузер Google Chrome.

Подобным результатом могут похвастать очень немногие приложения включая Google Maps, YouTube, Gmail и поисковик Google. Стоит отметить, что Google Chrome, как и другиое программное обеспечение Google, является предустановленным приложением на многих устройствах, так что этот результат является условным мерилом популярности того или иного приложения.

В любом случае Chrome является одним из наиболее популярных браузеров не только на Android-устройствах, а разработчики продолжают улучшать и совершенствовать его.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!