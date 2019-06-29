В 2019 году подэкранный сканер отпечатка пальца - самый популярный способ разблокировки во флагманском сегменте и один из вариантов в среднеценовом. У аудитории второго ценового уровня более богатый выбор, закономерно и появление споров о том, какой датчик лучше, передает Day.Az со ссылкой на iguides.ru.

Подэкранный сканер несовершенен и нуждается в доработке. В среднеценовом сегменте датчики закономерно уступают флагманским по всем параметрам. И тем не менее, в 2019 году это самый удобный способ разблокировки.

И под глазами, и не занимает место

Удобно, когда датчик под глазами. Не нужно полагаться на тактильные ощущения, чтобы нащупать его на боковой грани или задней панели. Над подэкранным сканером подсвечиваются пиксели дисплея, если понять телефон или дотронуться до дисплея, пользователю проще сориентироваться.

Это особенно удобно при вождении автомобиля. В таком случае нащупывать сканеры где-то, кроме как на передней панели, крайне некомфортно. В этом плане прошлогодние HUAWEI P20 Pro и HONOR 10 с несовременными сканерами на передней панели выглядели предпочтительнее безрамочных флагманов с датчиками в других местах.

Главный недостаток несерьезен

Серьезных недостатков у этого способа анлокинга пока два - работа под защитной пленкой и точность распознавания.

- В зависимости от модели сканер может плохо работать, если на экран наклеена защитная пленка. Проблема есть не у всех смартфонов с таким датчиком. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами о товаре.

- Если датчик оптический, а он такой везде кроме Galaxy S10 и S10+, не получится приложить палец также неряшливо, как в случае с наружным сканером. Надо полностью приложить подушечку пальца, чтобы система распознала владельца.

Оба недостатка устранятся, производители дорабатывают технологию.

Третий недостаток подэкранного сканера - скорость аутентификации. Чтобы устройство разблокировалось, надо секунду подержать палец на метке. Чтобы пользователь не скучал, на экран добавляют анимацию распознавания отпечатка.

Претензия частично обоснована. Тем не менее, это меньшее из того, какие проблемы сканер может доставить. Наружные сканеры распознают владельца даже после тапа, необязательно полностью прикладывать подушечку пальца. Впрочем, так смартфоны разблокируются только на видео, чтобы показать эту возможность, на деле даже с наружным датчиком мы прикладываем палец примерно на секунду, за то же время срабатывает подэкранный сканер.

У альтернативных способов недостатки серьезнее

Другие способы аутентификации также неидеальные. И если посмотреть на их недостатки, то кажется, что они доставляют гораздо больше неудобств, чем медленная скорость разблокировки и необходимость полностью приложить подушечку пальца.

- На спинке датчик трудно нащупать, как мы уже сказали. Он может располагаться глубоко, тогда найти легко нетрудно, так реализовано в Xiaomi Mi A2. А бывает, сканер размещен на одном уровне со спинкой смартфона, что также усложняет проблему - без чехла нащупать дачтик почти невозможно.

- Популярное решение в 2019 году - сканер на боковой грани, совмещенный с кнопкой питания. В этом случае появляется проблема с включением экрана блокировки. Нажимая на клавишу зарегистрированным пальцем, вы выходите сразу на рабочий стол. Чтобы посмотреть уведомления, надо опустить шторку, совершить два действия вместо одного.

Незарегистрированный палец не решает проблему, а создает еще больше неудобств: пять таких нажатий, и распознавание по биометрии будет заблокировано, придется вводить пароль, пин-код или рисунок.

- Чтобы воспользоваться сканером лица, надо поднять смартфон и держать его в вертикальном положении. Получается, если телефон лежит на столе, нужно взять аппарат или разблокировать вручную. В горизонтальном положении лицо распознается через раз, и сами производители не гарантируют работу датчика в таком положении смартфона.

Кроме того, распознавание лица - самый ненадежный способ аутентификации по биометрии. Face ID от Apple считается самым надежным, и его защиту обходят близнецы или похожие люди. Со сканерами лица на Android все печально: даже 3D-датчики обманывают просто похожие люди, а о ненадежности 2D-сканеров производители предупреждают при их включении.

Подэкранный сканер отпечатка пальца - логичное завершение эволюции дактилоскопического сенсора. Он ушел с передней панели, когда производители перешли на экраны 18:9 и задумались о безрамочности, а спустя три года вернулся на нее уже в другом виде.

Сенсор необходимо дорабатывать, и инженеры очевидно сделают это. Несмотря на это, он уже оказывается удобнее наружных датчиков, как минимум потому что его недостатки исправимы и несильно сковывают. Xiaomi уже планирует выпуск бюджетников с IPS-дисплеями и подэкранным дактилоскопом. Очевидно, что если устранить главные недостатки, обо всех наружных сенсорах пользователи легко забудут.

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