А знаете ли вы, что самый большой в мире холодильник имеет длину 27 километров и был создан для экспериментов с большим адронным коллайдером и воссоздания условий Большого Взрыва? Любая хозяйка, мечтает о большом холодильнике, может и не таком, как вышеупомянутый, но такoм, который вмещает в себя очень много продуктов. Каждая мама хочет кормить своих родных разными блюдами, но не каждая успевает все время ходить за свежими продуктами в магазин.

Samsung дарит всем возможность гибкого хранения с технологией Smart Conversion. С данной технологией вы можете выбрать один из нескольких удобных режимов работы холодильника в зависимости от своих потребностей. Например, переключить морозильную камеру в режим холодильной, разместив все продукты после похода в магазин. Или отключить морозильную камеру, если нет надобности хранить замороженные продукты, тем самым экономя на счетах за электроэнергию. А еще вы сможете воспользоваться режимом "Mini fridge" оставив включенным только морозильную камеру если вас ожидает долгая поездка или отпуск.

Также производитель применил в холодильниках последних модификаций систему раздельного охлаждения камер, дополненную интеллектуальным управлением. Это позволяет создавать множество комбинаций и необходимый микроклимат на каждом "этаже" холодильника, чтобы любые продукты долгое время оставались свежими. Технология Twin Cooling Plus - это два отдельных контура охлаждения для каждой камеры. В результате два независимых воздушных потока обеспечивают точный контроль температуры и поддержание оптимального уровня влажности. Благодаря такому подходу полностью исключается перенос запахов из холодильной камеры в морозильную и наоборот.

С помощью данной технологии также удалось достичь 75% влажности воздуха внутри холодильной камеры, при том, что прежние максимальные показатели в более ранних моделях не превышали 25%. Такой уровень влажности позволяет продуктам в холодильнике оставаться свежими и сочными долгое время.

С холодильниками Samsung вы сможете все лето наслаждаться любимыми ягодами и фруктами и не боясь их порчи, даже если в воскресные дни вам предстоит поездка на дачу.

Дополнительную информацию о холодильниках Samsung с технологией Smart Conversion можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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