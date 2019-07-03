Пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети. Сбой подтвердил ресурс downdetector, сообщает Day.Az со ссылкой на news.ru.

По его информации, 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% - с сайтом, а 8% не могу войти в учётную запись. Перебои достигли пика в 16:30 по московскому времени. Проблема в основном затронула восточный регион США и западную часть Европы.

Позже сбой затронул и другие продукты Facebook: социальную сеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

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