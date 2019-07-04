https://news.day.az/hitech/1134794.html Будьте осторожны! В Windows обнаружили программу-вымогателя
Будьте осторожны! В Windows обнаружили программу-вымогателя
Специалисты из "Лаборатории Касперского" заявили, что была найдена опасна программа, которая пользовалась уязвимостью Windows и заражала компьютеры. Об этом сообщает на сайте компании.
Как выяснили эксперты, это была некая программа-шифровальщик Sodin, которая приникала в компьютер, а потом блокировала вход, требую выкуп.
За разблокировку, программа просила $2,5 тыс.
"Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов", - добавили в компании.
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