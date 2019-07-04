Специалисты из "Лаборатории Касперского" заявили, что была найдена опасна программа, которая пользовалась уязвимостью Windows и заражала компьютеры. Об этом сообщает на сайте компании.

Как выяснили эксперты, это была некая программа-шифровальщик Sodin, которая приникала в компьютер, а потом блокировала вход, требую выкуп.

За разблокировку, программа просила $2,5 тыс.

"Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов", - добавили в компании.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!