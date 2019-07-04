Компания NINM Lab запускает на краудфандинговой площадке Kickstarter кампанию по сбору средства на выпуск "первого мира кассетного плеера с Bluetooth". Дизайн устройства - IT'S OK - выдержан в духе 80-х, а его владельцы смогут не только воспроизводить музыку с кассет, но и записывать звук, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К нему можно будет подключать как обычные проводные наушники (через 3,5-миллиметровый аудиовход), так и беспроводные гарнитуры и колонки с поддержкой Bluetooth 5.0.

Предзаказы на IT'S OK откроются в течение сегодняшнего дня и будут приниматься до 5-го августа. Сделать покупку можно будет по этой ссылке. Начальная цена - $63 с учетом 30-процентной скидки.

Анонс IT'S OK, видимо, хотели приурочить 40-летнему юбилею Walkman - легендарного кассетного проигрывателя Sony. По габаритам и внешнему виду будущая новинка NINM Lab очень напоминает первую модель портативного аудиоплеера, вышедшую 1 июля 1979 года.

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