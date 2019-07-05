На аукционе eBay был продан лот с самой дорогой и самой редкой видеоигрой Extra Terrestrials для Atari 2600. Примечательно, что уплаченные 90 тысяч долларов были отданы за пиратскую копию игры.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Оригинальная E.T. the Extra Terrestrials была создана в 1982 году по фильму Стивена Спилберга "Инопланетянин". Цель игры состояла в том, чтобы провести главного героя через ряд разных экранов, собрать межпланетный телефон и установить связь с родной планетой. Несмотря на популярность фильма, проект провалился, да с таким треском, что унёс за собой разработчиков и индустрию в целом. Видеоигру часто называют, как одну из причин финансовых потерь Atari в 1983 и 1984 годах - эти года еще известны как "кризис в индустрии компьютерных игр 1983 года".

Что касается проданной Extra Terrestrials, то она разработана в 1984 году небольшой канадской студией Skill Screen Games и по сути является ремейком оригинала. Всего было создано около 200 картриджей, из которых до наших дней уцелело лишь 4. Кстати, у разработчиков не было издателей, им приходилось ходить по домам в надежде продать игру.

Сообщается, что копия с eBay вполне рабочая, хоть и со следами использования. Лот достался неизвестному покупателю.

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