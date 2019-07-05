Компания Sony анонсировала новые, компактные беспроводные наушники с технологией шумоподавления. Как утверждает производитель, благодаря чехлу с функцией подзарядки на ходу заряда модели WF-1000XM3 хватит на сутки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С помощью кейса WF-1000XM3 можно подзарядить до 3-х раз (каждый цикл - плюс 6 часов ко времени автономной работы). Если шумоподавление выключено, аккумулятор "проживет" до 32 часов. 10 минут зарядки хватит, чтобы можно было слушать музыку еще 90 минут.

За улавливание и подавление шума отвечает новый HD-процессор QN1e - чип генерирует инвертированную звуковую волну, которая полностью нейтрализует внешний шум, объяснили в Sony. "Любые посторонние звуки - от шума в самолете до гула городских улиц - полностью заглушаются, и вы слышите только музыку", - обещают в компании.

На левом наушнике расположена сенсорная панель: если прикоснуться к ней, можно снизить громкость, чтобы слышать окружающие звуки. Она же позволяет в одно касание вызывать голосового помощника и переключать треки. Как AirPods, новинка Sony автоматически приостанавливает воспроизведение, как только пользователь достает один наушник.

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