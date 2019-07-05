Собственная операционная система Huawei может быть анонсирована 9 августа. Альтернативу Android, скорее всего, представят в день открытия конференции для разработчиков HDC.2019. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на приглашение, разосланное компанией в СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мероприятие пройдет в районе озера Суншань (Дунгуань) в Китае с 9 по 11 августа. Оно будет разделено на три сегмента: вступительную речь, технический форум и сессии по программированию. Как ожидается, "доморощенная" ОС Huawei будет показана именно во время основного доклада. Также ожидаются анонсы, связанные с высокоскоростными мобильными сетями 5-го поколения (5G) и интернетом вещей.

В рамках технического форума специалисты Huawei расскажут про обновления, касающиеся "умного" дома, здоровья, путешествий, виртуальной и дополненной реальности, а также платежной функции Huawei Pay. На сессиях по программированию инженеры Huawei поделятся с разработчиками практическим опытом.

Предположительно, в Китае альтернатива Android будет называться Hongmeng OS, на международном рынке - Ark OS. Она будет совместима не только со смартфонами, но и компьютерами, планшетами, телевизорами, автомобилями, смарт-часами и прочими устройствами. В связи с тем, что после отзыва лицензии на Android компания лишилась доступа к магазину Google Play, новые программы можно будет загружать из Huawei AppGallery.

Как пишет Huawei Central, компания уже запустила внешнее тестирование новой ОС. Её работу проверяет на некоем новом, еще не вышедшем устройстве - предположительно, Huawei Mate 30. По данным источника издания, "операционка" может быть выпущена вместе с новой моделью смартфона.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!