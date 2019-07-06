https://news.day.az/hitech/1135436.html Apple выплатила Samsung $683 млн
Apple выплатила Samsung $683 млн
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, речь идет о неустойке в размере $683 млн.
Уточняется, что Samsung заключила с Apple контракт, согласно которому та должна была поставить определенное количество OLED-дисплеев на iPhone.
Но Apple закупила меньше дисплеев, чем планировала в связи с невысоким спросом на iPhone. Для их создания и используются OLED-дисплеи от Samsung.
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