Как это ни странно звучит, но от низких продаж iPhone страдает не только Apple, но и Samsung. И в результате Apple даже пришлось выплатить штраф Samsung.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

За что заплатили

Дело в том, что Samsung поставляет Apple OLED-панели для смартфонов. Они договорились об определенных заказах, но продажи iPhone оказали ниже ожидаемого спроса. В результате заказы на дисплеи пришлось сократить.

Samsung потеряла свою прибыль, потому решила потребовать от Apple неустойку за невыполнение условий контракта.

Сколько отдали

Аналитики ожидали, что Apple заплатит около $200 миллионов, но на самом деле сумма оказалась намного больше. Итак, мировая с Samsung обошлась Apple в $683 миллиона.

Эту сумму перечислили на счет компании во втором квартале этого года.

Кстати, эти деньги для Samsung сейчас как нельзя кстати. Напомним, компания уже третий квартал подряд теряет свою прибыль. По предварительным итогам второго финансового квартала, операционная прибыль упала более чем вдвое.

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