https://news.day.az/hitech/1135856.html Какой браузер стал "злодеем года"?
Какой браузер стал "злодеем года"?
Торговая ассоциация интернет-провайдеров Британии потребовала номинировать на премию "интернет-злодей года" браузер Mozilla, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причиной номинации на столь "престижную" премию стало решение Firefox ввести в свои браузеры Mozilla новую систему безопасности передачи данных DoH, которая отправляет DNS-запросы не по UDP, а по HTTPS.
Таким образом, пользователи получат возможность скрывать свои запросы для провайдера.
Так как в Британии действуют ограничения на недопустимый контент, новая система браузера усложнит блокировку таких материалов, что вызвало осуждение общественности.
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