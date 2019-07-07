Торговая ассоциация интернет-провайдеров Британии потребовала номинировать на премию "интернет-злодей года" браузер Mozilla, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной номинации на столь "престижную" премию стало решение Firefox ввести в свои браузеры Mozilla новую систему безопасности передачи данных DoH, которая отправляет DNS-запросы не по UDP, а по HTTPS.

Таким образом, пользователи получат возможность скрывать свои запросы для провайдера.

Так как в Британии действуют ограничения на недопустимый контент, новая система браузера усложнит блокировку таких материалов, что вызвало осуждение общественности.

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