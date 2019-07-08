Яблоки изменили мир. Сначала Адам и Ева со своим аппетитом, потом Ньютон с законом всемирного тяготения, а там уже и Стив Джобс с "Apple" подтянулись. Мир современный разделился на два лагеря: один мечтает об iPhone, а у другого он уже есть. Но при огромной популярности и культе "яблочной" продукции, все как-то подзабыли, а что же значит буква "i" в её названии? Попробуем восполнить этот информационный пробел и разобраться.

Яблоки, которые изменили мир



Не так давно среди пользователей популярного сайта на родине iPhone (нет, это мы не о Китае) провели опрос. Всех желающих попросили написать свои догадки, что же значит "i" в названии их любимых гаджетов. Дело большое, ведь всего одна маленькая буква отделяет простой смартфон от Легенды. Конечно, самые находчивые быстренько отправились доводить онлайн-техподдержку Apple одинаковыми вопросами. Но большинство дало ответ, не задумываясь: "i" значит "Я". Такой себе способ персонализировать технику. Версия красивая и звучит достоверно. Но, как оказалось, далекая от истины.

Тот самый iMac 1998-го, с которого всё началось



Всё оказалось гораздо проще и сложнее одновременно. Во-первых, у "i" в названиях техники Apple есть целых 5 причин. Но главная из них - "Интернет" ("Internet"). Ведь в далёком уже 1998-ом, когда Стив Джобс представлял изумлённой публике первую версию персонального компьютера iMac, Интернет ещё был не мейнстримом, а уделом богачей и крупных университетов. А тут на рынке появляется первый "домашний" компьютер, упор в подаче которого сделан как раз на Интернете, который вдруг обещают сделать доступным каждому. Тот же самый фокус Джобс повторил через почти 10 лет на презентации первого "Интернет-телефона" - нынче любимого всеми iPhone.

5 "i" и Мечта целого поколения



Но, как признался сам Стив Джобс во время презентации в 1998-ом, буква "i" значила для всей концепции Apple даже ещё больше. В частности, определяла ключевые цели команды: "individual", "instruct", "inform", "inspire" (индивидуальность, инструктировать, информировать, вдохновлять).

И куда без него теперь?



Вот так маленькая буква "i" стала символом большого прогресса для целого поколения.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!