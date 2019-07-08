Защитные свойства пластикового чехла значительно ниже, чем силиконового, ввиду низкой способности смягчать удар.

Сложность электроники современного мобильного телефона, помимо высокой производительности и широкого функционала, создает массу требований к эксплуатации устройства.

Есть несколько основных методов по защите смартфона:

Силиконовый чехол. Разнообразие моделей такого чехла поистине велико. Есть тонкие образцы, практически не изменяющие форму устройства. А есть более надежные модели с достаточной для амортизации ударов толщиной корпуса. При этом разбитый дисплей телефона, защищенного со всех сторон силиконовым чехлом - далеко не редкость. Поэтому полной защиты такой чехол не дает. Качественный чехол можно купить практически в любом интернет-магазине.

Пластиковый чехол. В зависимости от формы, обеспечивать защиту достаточно большой площади корпуса. Защитные свойства пластикового чехла значительно ниже, чем силиконового, ввиду низкой способности смягчать удар. Естественно, в месте удара корпус будет надежно защищен от сколов и трещин, но внутренняя структура гаджета остается подверженной разрушительным вибрациям.

Бампер. Пожалуй самый старый способ защиты, который бережно охраняет смартфон от падений и ударов. Это средство предназначено для предотвращения повреждений одной из самых уязвимых частей аппарата - его боковин. Но, в отличие от накладки, оно не закрывает заднюю крышку устройства. Экран при этом также остается открытым.

Кольцо-держатель. Оно создано для того, чтобы ваш смартфон не выпал из рук.

Из всех вышеперечисленных вариантов, рекомендую последний. Так как именно он исключает падение девайса, не доставляет никакого дискомфорта при использовании, а также является удобной подставкой для просмотра фильмов.

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