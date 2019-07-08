Представители Mozilla - некоммерческой организации, разрабатывающей браузер Firefox - в начале июня рассказали о планах выпустить платную версию приложения с расширенной функциональностью. Теперь информации об этих планах стало больше, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Mozilla объявили, что рассматривают разнообразные "альтернативные модели финансирования". В качестве теста под девизом "поддержите сайты, которые любите, избежав рекламы, которую ненавидите" была запущена подписка на очищенные от рекламы новости стоимостью 5 долларов в месяц.

Помимо этого платный продукт предлагает аудиоверсии статей и кросс-платформенную синхронизацию. Партнёром Mozilla в проекте стал разработавший технологию стартап Scroll. Сейчас его партнёрами являются такие американские издания как Slate, The Atlantic, BuzzFeed, Gizmodo, USA Today и Vox. Многие из них не требуют денег за доступ, но размещают рекламу, а в подписке Scroll её нет.

Пока подписка будет тестироваться на небольших группах пользователей Firefox, чтобы изучить потенциальный интерес к такому продукту. Детали - например, какой процент будет доставаться изданиям, а какой - платформе - не сообщаются. Ранее в Mozilla признали, пишет The Next Web, что направленная на запрет отслеживания пользователей ради нацеливания рекламы стратегия браузера ведёт к потерям для онлайн-изданий.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!