В Сеть попала "шпионская" фотография логической платы от iPhone следующего поколения. Эта микросхема - одна из важнейших составляющих аппарата - позволяет немного пролить свет на то, как будет устроена новинка Apple внутри, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пишет 9to5Mac, в "iPhone 11" будет сделан возврат к более стандартной, прямоугольной конструкции платы. В современных моделях, iPhone X, XS и XR, эта деталь имеет L-образную форму.

Внешне новинка Apple изменится мало (не считая слегка выступающего из-под корпуса квадратного "горбика", в котором спрячется фотомодуль), но внутри ожидаются крупные перемены. Полностью перепроектированная "материнка" изменит расстановку компонентов: в частности, освободится больше места для вышеупомянутой камеры с тремя объективами, а также для аккумулятора большей емкости.

О том, что всем трем аппаратам в этом году "прокачают" батареи, ранее заявил авторитетный аналитик TF International Securities Мин-чи Куо. По его данным, самый большой прирост емкости произойдет у преемника iPhone XS - на 20-25%.

Как ожидается, осенью Apple покажет три смартфона: преемников iPhone XS и XS Max, которые получат по три объектива, и двухкамерный iPhone XR, который останется самым доступным. Всем новинкам прочат 12-мегапиксельные селфи-камеры (разрешение моделей 2018-го - 7 мп), улучшенный чип A13 производства TSMC, порты USB-C вместо проприетарного Lightning, а также поддержку двусторонней беспроводной зарядки - то есть они смогут подзаряжать другие устройства (в том числе смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods 2-го поколения), если прислонить их к "спинке" смартфона.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!