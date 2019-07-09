Следующий смартфон линейки Google Pixel, анонс которого ожидается этой осенью, уже вызывает нешуточную критику. Дизайнеров компании критикуют за старомодный подход, а именно: широкое поле сверху от экрана.

В последние годы дизайн "Пикселей" возмущал не раз: достаточно вспомнить, сколько шуток было придумано насчёт гигантской "брови" у Pixel 3 XL. У Pixel 4, если верить опубликованному @OnLeaks рендеру, "брови" не будет. Вместо неё, наперекор всем трендам, будет "лоб" во всю ширину экрана, в котором разместят две фронтальные камеры, разговорный динамик и другие элементы.

Снизу рамка тоже будет шире, чем по бокам: дизайн как у iPhone X с узкими рамками со всех сторон Google пока не удаётся. И в этот раз "оправдания" в виде фронтального динамика нет, решётки громкоговорителей размещены на нижнем торце по обе стороны от порта USB-C.

Рендеры демонстрируют, что Google откажется от фирменного дизайнерского приёма с "разбивкой" задней панели на неравные части разного оттенка и текстуры. По крайней мере, изображённый смартфон выглядит полностью чёрным, поверхность задней панели - зеркальная. Контрастным сделан лишь один элемент: белая клавиша включения.

Изображение подтверждает, что у смартфона будет тройная тыловая камера, размещённая в квадратном (со скруглёнными углами) выступе. Вероятнее всего, второй объектив - это телевик, а третий, поменьше - сенсор ToF, обеспечивающий точное измерение глубины кадра для качественного настраиваемого эффекта боке. А вот датчика отпечатков пальцев не видно ни на задней, ни на передней панели. Похоже, его встроят в экран, или (что менее вероятно, но теоретически возможно) заменят системой биометрической идентификации по лицу.

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