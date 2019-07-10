В Саудовской Аравии разработали технологию применения солнечной энергии для очищения воды
Группа ученых из Научно-технологического университета в Саудовской Аравии (KAUST) разработала устройство, способное использовать солнечную энергию для одновременного очищения воды и генерирования электричества. Результаты исследований были представлены в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время солнечные батареи используют только 20% поступающей энергии, в то время как остальная ее часть теряется в виде тепла, которое впоследствии никак не перерабатывается. Технология, предложенная исследователями, позволяет использовать выделяемое тепло в интегрированной дистилляционной системе для получения чистой питьевой воды.
Разработанное устройство состоит из двух резервуаров для загрязненной и очищенной воды и многоступенчатой мембранной системы дистилляции, а также может работать как с домашними аккумуляторами солнечной энергии, так и с крупными солнечными панелями промышленных электростанций.
Новая технология может сыграть важную роль в обеспечении питьевой водой жителей развивающихся стран Азии и Африки, где использование традиционных технологий очистки воды требует дорогостоящей инфраструктуры, что ограничивает запасы питьевой воды для многих регионов.
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