В конце этого года компания Apple может выпустить 3-е поколение беспроводных наушников AirPods с защитой от воды. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на записку аналитика Wedbush Дэниела Айвса. Актуальные модели устройства, напомним, не сертифицированы рейтингом IP, гарантирующим им влаго- и пылезащиту, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По прогнозам Айвса, AirdPods 3 выйдут к сезону праздничных покупок, то есть в октябре-ноябре. Анонсировать их могут в сентябре - на осенней презентации Apple, вместе с новыми смартфонами. Также у водостойких "ушей" изменится дизайн, сообщил аналитик, не вдаваясь в детали. Напомним, что внешний вид AirdPods не менялся с момента релиза первой модели в декабре 2016-го.

2-е поколение AirPods вышло совсем недавно, в марте этого года. Эта модель оснащается улучшенным процессором Apple H1, на 50% дольше работает без подзарядки, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом.

В апреле авторитетный аналитик TF International Securities Мин-чи Куо сообщил, что Apple готовит к выпуску две новые модели AirPods. В производство они якобы поступят между IV-м кварталом 2019-го и I-м кварталом 2020-го. Одна новая модель, по его сведениям, будет обладать "полностью новым дизайном" и "более высокой ценой", чем наушники 2-е поколения.

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