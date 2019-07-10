Инсайдеры раскрыли цены новых iPhone на рынке Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Wccf Tech.

Предполагается, что Apple осенью 2019 года выпустит три новых iPhone и, по слухам, они будут иметь названия XIs, XIs Max и XIr. Так, самая дешевая модель - iPhone XIr - будет стоить около 990 долларов, при этом iPhone Xr на данный момент в Китае предлагается по той же цене. iPhone XIs и XIs Max будут стоить 1295 и 1425 долларов соответственно.

Презентация следующего поколения iPhone состоится осенью 2019 года. По словам источников, новые Xs и Xs Max получат тройную основную камеру с широкоугольным модулем. У iPhone Xr также будет дополнительная камера с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

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