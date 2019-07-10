Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Android по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, вредоносная программа получила название "Агент Смит". Вирус эксплуатирует известные бреши в защите системы и заменяет уже установленные приложения их зараженными дублями. Это происходит незаметно для пользователей.

В настоящее время такое программное обеспечение используется злоумышленниками для демонстрации рекламных объявлений. Однако специалисты выяснили, что хакеры также могут применить его для прослушки или кражи данных.

Основным ресурсом для распространения программы стал известный неофициальный магазин приложений 9Apps. Большая часть пострадавших от вируса - пользователи из Индии. Также немалое число жертв находится в США, Австралии и Великобритании.

Специалисты в области кибербезопасности пришли к выводу, что основной целью злоумышленников были юзеры, владеющие русским языком, а также арабским и хинди. Они посоветовали пользоваться только надежными магазинами приложений.

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