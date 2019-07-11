До официальной презентации нового флагманского смартфона Samsung - Galaxy Note10 - остался почти месяц, но секретов о новинке уже почти не осталось. В сети на сайтах MySmartPrice и WinFuture опубликовали официальные изображения устройства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь мы точно знаем, как будут выглядеть и плюс-версия смартфона с диагональю экрана 6,75 дюйма и стандартная с 6,3-дюймовым дисплеем. Помимо размеров они отличаются набором тыловых камер: у старшей модели помимо трёх объективов и вспышки на задней панели изображены ещё два сенсора. Вероятно, это ToF-камера, необходимая для точного построения карты глубины кадра и продвинутой эмуляции боке. Фронтальная камера встроена в экран у верхнего края ровно посередине.

Помимо классического чёрного цвета опубликован рендер Galaxy Note10 с бело-голубой градиентной окраской - почти в точности такой же, как у флагмана Huawei, P30 Pro. У смартфона нет видимого датчика отпечатков пальцев - очевидно, его встроят в экран. Также обращает на себя внимание отсутствие кнопки на том месте, где обычно была кнопка включения. То ли решили обойтись без неё, то ли она "переехала" на левое ребро, заменив кнопку вызова ассистента Bixby - в любом случае, пользователям придётся привыкать к новому расположению.

Хотя изображений торцов устройства опубликовано не было, по слухам в Note10 Samsung всё же откажется от аналогового аудиоразъёма. Не исключено, что будет анонсирована и версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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