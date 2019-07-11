На замену социальной сети Google+, закрывшейся в апреле этого года, поисковик запустил новый проект - Shoelace. Сервис, вышедший из недр экспериментальной лаборатории Area 120, представляет собой гиперлокальную соцсеть, которая позволяет находить живущих поблизости людей для похода в кино, на концерт и другие мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока Shoelace доступен только в Нью-Йорке. Ссылки на загрузку Android- (его, по-видимому, уже удалили) и iOS-приложения размещены на сайте проекта, но перейти по ним можно только по приглашению.

По словам разработчиков, Shoelace помогает "связаться с другими людьми, имеющими схожие интересы". Пользователи могут создавать собственные списки событий и активностей, в которых они хотят поучаствовать, и приглашать туда друзей и незнакомцев. Помимо этого, соцсеть предлагает подборки открытых мероприятий, к которым может присоединиться любой желающий.

Ранее Google уже запускала нечто подобное. Schemer, начавший работу в 2011 году, также позволял искать соседей по району для совместных походов. Проект не прижился и в 2014-м был закрыт.

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