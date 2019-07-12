Компания Яндекс представила первый образец своего беспилотника на базе Hyundai Sonata нового поколения. Уже скоро "Соната" с компонентами Hyundai Mobis и софтом от Яндекса выйдет на испытания на дороги Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Конечная цель сотрудничества Hyundai Mobis и Яндекса - создание программно-аппаратного комплекса для превращения автомобилей марок Hyundai и Kia в беспилотные. В перспективе свои технологические решения Яндекс, по официальному заявлению, будет предлагать не только автопроизводителям, но и, например, такоспаркам или каршеринговым сервисам.

На создание первого прототипа у инженеров обеих компаний ушло, как сообщили в Яндексе, всего несколько недель. Сейчас Hyundai Sonata с системой автономного управления проходит первые испытания на закрытом полигоне, но вскоре в рамках общероссийского эксперимента по тестированию беспилотников появится на улицах Москвы.

Sonata стала первым корейским автомобилем в беспилотном парке Яндекса: на данный момент компания располагает несколькими десятками уже готовых к испытаниям автономных машин, построенных на базе Toyota Prius. Пять из них уже тестируются на московских улицах.

Какая именно версия Hyundai Sonata стала базой для постройки беспилотника, не уточняется. Продажи стандартных "Сонат" нового поколения в нашей стране Hyundai планирует начать во второй половине года, причем ходят активные слухи и о локализации производства модели на мощностях компании "Автотор".

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