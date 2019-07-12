В Google сообщили, что нанятые ею специалисты действительно прослушивают записи, сделанные приложением Google Ассистент на смарт-колонках и смартфонах. Однако при этом задействован широкий спектр мер, направленных на защиту неприкосновенности частной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее стало известно, что бельгийская общественная медиакомпания VRT получила от работавшего по контракту с Google информатора более тысячи аудиозаписей, сделанных Ассистентом, и опубликовала основанное на полученной информации расследование. Работа источника VRT для Google заключалась в проверке соответствия голосовых команд и того, как их воспринимали смартфоны и умные колонки. В Google говорят, что изучают обстоятельства инцидента.

Cреди записей оказалось около 150, в которых звучали не команды поставить будильник, проложить маршрут или включить музыку. Это были просто отрывки фраз и диалогов между людьми, записанные активировавшимся по ошибке голосовым помощником. Причём во многих звучали адреса и имена людей, а в некоторых обсуждались вопросы, связанные со здоровьем пользователей, либо личная жизнь.

В Google говорят, что передают небольшую часть записей Ассистента на обработку живым людям, чтобы улучшить работу алгоритмов распознавания. Однако наличие среди них частных разговоров, не предназначенных для элетронных "ушей", беспокоит многих. Кроме того, не исключено, что такая практика нарушает вступившее в силу в Евросоюзе в прошлом году жесткое законодательство о защите частных данных. Оно требует особого обращения с чувствительной информацией вроде сведений о здоровье человека, а также полной прозрачности для пользователя процессов сбора и обработки его данных.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!