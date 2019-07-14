Amazon готовит смарт-колонку нового поколения
Компания Amazon занята разработкой более "премиальной" модели смарт-колонки Echo, которая будет обладать высококачественным звуком. Релиз новинки запланирован на следующий год, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с продуктом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Предполагаемая новинка Amazon получит цилиндрическую форму, как и другие устройства серии Echo. Однако её корпус будет немного шире: чтобы там могли уместиться дополнительные компоненты, в том числе как минимум четыре твитера.
Помимо Echo более высокого класса, в Amazon проектируют собственного домашнего робота. Ранее агентство сообщало, что эти мобильные помощники будут оснащаться колесами и камерами с технологией компьютерного зрения, которые позволят им самостоятельно перемещаться из комнаты в комнату вслед за хозяином - в те места, где не установлены "умные" колонки. Управлять ими можно будет посредством голосовых команд, отдаваемых Alexa.
Оба устройства разрабатывает научно-исследовательская лаборатория Amazon Lab126, базирующаяся в Саннивейле, штат Калифорния. Именно из этого подразделения вышли телеприставка Fire TV, Echo, планшеты Fire и смартфон Fire Phone.
Amazon намеревалась выпустить домашнего робота-помощника в этом году. Тем не менее, говорят информаторы Bloomberg, продукт пока не готов к серийному производству.
Что касается новой модели Echo, то она может быть анонсирована осенью. Как ожидается, вместе со смарт-колонкой компания представит собственные беспроводные наушники в стиле Apple AirPods, с качественным звучанием и поддержкой Alexa. Активировать их можно будет голосовой командой, по аналогии с Siri в AirPods 2-го поколения.
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