Председатель компании Huawei Лян Хуа (Liang Hua) рассказал о влиянии санкций США и их последствий для остального мира.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Как сообщает Хуа, по сравнению с прошлым полугодием выручка Huawei неожиданно возросла, особенно в Китае. Никаких точных цифр представитель не назвал, финансовый отчёт будет опубликован лишь 30 июля. Будет большим успехом, если доходы покроют убытки прошлого финансового квартала. Такая картина вполне реальна, если учесть, что Huawei получает помощь, как от государства, так и от китайских пользователей, которых массово пересаживают на отечественные смартфоны. Кроме того, далеко не все страны согласны с политикой США. К примеру, в Великобритании Huawei всё так же будет заниматься установкой сетей 5G.

На данный момент компания делает всё, чтобы окончательно избавиться от санкций. Недавнее их послабление ничего не решило с коммерческой точки зрения и ситуация всё еще остаётся критической для Huawei.

"Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", - Лян Хуа, председатель совета директоров Huawei

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